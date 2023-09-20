Ламин Ямал стал самым молодым игроком «Барселоны» в Лиге чемпионов

Выйдя на замену в матче с «Антверпеном» в возрасте 16 лет и 68 дней, нападающий «Барселоны» Ламин Ямал стал самым юным игроком команды, дебютировавшим в Лиге чемпионов.

Кроме того, Ямал стал вторым самым юным дебютантом в истории турнира после Юссуфы Мукоко, который сыграл в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет и 18 дней – за дортмундскую «Боруссию» в матче с «Зенитом» 8 декабря 2020 года.

Напомним, во вторник, 19 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и бельгийский «Антверпен». Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Раду Петреску (Румыния). Финальный свисток зафиксировал счёт 5:0 в пользу хозяев. Ямал вышел на поле на 68-й минуте, заменив автора дубля Жоау Феликса.