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«Барселона» выиграла пять матчей подряд. В последних двух каталонцы победили со счётом 5:0

«Барселона» в родных стенах разгромила бельгийский «Антверпен» в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов — 5:0. Таким образом, каталонская команда добилась пяти побед подряд с общим счётом 18:4.

В субботу, 16 сентября, подопечные Хави с аналогичным разгромным счётом 5:0 обыграли «Бетис» в чемпионате Испании. На протяжении месяца сине-гранатовые обыгрывали в Ла Лиге «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3) и «Осасуну» (2:1).

Свой следующий матч «Барселона» проведёт в субботу, 23 сентября. Команда Хави встретится на выезде с «Сельтой» в рамках чемпионата Испании. Начало игры — в 19:30 мск.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» выиграла Ла Лигу, опередив «Реал» на 10 очков. В Лиге чемпионов каталонцы провалились — команда не смогла выйти из группы, в которой выступали «Бавария», «Интер» и чешская «Виктория».