Видео гола Проведеля, спасшего «Лацио» от поражения в матче с «Атлетико»

Во вторник, 19 сентября, состоялся матч 1-го тура группы E Лиги чемпионов между итальянским «Лацио» и испанским «Атлетико». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Итоговый счёт – 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос, отличившийся на 29-й минуте. Мадридский клуб был близок к победе, но на 90+5-й минуте встречи голкипер хозяев Иван Проведель, имеющий русские корни, восстановил равенство на табло.

Таким образом, обе команды набрали первые очки на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов — 2023/2024. Помимо «Лацио» и «Атлетико», в группе E играют также «Фейеноорд» и «Селтик». В стартовой игре нидерландская команда одолела шотландцев со счётом 2:0. Во 2-м туре «Лацио» сразится с «Селтиком», а «Атлетико» сыграет с «Фейеноордом».