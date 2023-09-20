Проведель стал вторым вратарём в истории ЛЧ, забившим с игры

Страж ворот «Лацио» Иван Проведель стал вторым вратарём в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться с игры, сообщает Opta Sports.

Если не считать голы с пенальти, то до Проведеля поразить ворота соперников в матче престижнейшего европейского клубного турнира удалось только голкиперу «Стандарда» Синану Болату – в 2009 году он забил АЗ.

Напомним, во вторник, 19 сентября, состоялся матч 1-го тура группы E Лиги чемпионов между итальянским «Лацио» и испанским «Атлетико». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Итоговый счёт – 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос, отличившийся на 29-й минуте. Мадридский клуб был близок к победе, но на 90+5-й минуте встречи голкипер хозяев Иван Проведель, имеющий русские корни, восстановил равенство на табло.