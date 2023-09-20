Кубок России, 20 сентября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 20 сентября, состоятся встречи 4-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Фонбет Кубка России.
Матчи 20 сентября (время начала — московское):
15:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва);
15:00. ЦСКА (Москва) — «Сочи»;
17:15. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
17:15. «Рубин» (Казань) — «Ростов».
Напомним, разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире под названием Путь РПЛ, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.
В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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