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Кубок России, 20 сентября: расписание матчей игрового дня

Кубок России, 20 сентября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 20 сентября, состоятся встречи 4-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Фонбет Кубка России.

Матчи 20 сентября (время начала — московское):

15:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва);

15:00. ЦСКА (Москва) — «Сочи»;

17:15. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

17:15. «Рубин» (Казань) — «Ростов».

Календарь Кубка России-2023/2024
Турнирные таблицы Кубка России-2023/2024

Напомним, разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире под названием Путь РПЛ, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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