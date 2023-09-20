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«Урал» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

«Урал» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 4-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Уралом» и московским «Локомотивом». Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер» в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, набрав три очка после трёх туров. «Локомотив» расположился на второй строчке таблицы с шестью очками. Железнодорожники уступают лидеру квартета «Ростову» по дополнительным показателям. Матч 4-го тура между «Рубином» и «Ростовом» состоится сегодня, начало в 17:15 мск.

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