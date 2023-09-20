Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха
Поделиться
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о конфликте Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.
«Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира», — написал Мхитарян в одной из социальных сетей.
Напомним, 34-летний футболист перешёл в «Интер» из «Ромы» в июле 2022 года. С того момента Мхитарян принял участие в 53 матчах миланского клуба во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. За период выступлений в составе «нерадзурри» Мхитарян выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
02:49
-
02:39
-
01:51
-
01:36
-
01:19
-
00:43
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:11
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:34
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:13
-
23:11
-
23:07
-
23:02
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:40
-
22:27
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:09
Партнерский контент