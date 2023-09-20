Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о конфликте Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

«Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира», — написал Мхитарян в одной из социальных сетей.

Напомним, 34-летний футболист перешёл в «Интер» из «Ромы» в июле 2022 года. С того момента Мхитарян принял участие в 53 матчах миланского клуба во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. За период выступлений в составе «нерадзурри» Мхитарян выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.