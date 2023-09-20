Джон Терри заинтересован в покупке акций «Челси»
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Бывший защитник сборной Англии Джон Терри заинтересован в покупке акций «Челси».
Как сообщает The Telegraph, экс-футболист может приобрести долю в лондонском клубе. Терри входит в число инвесторов, которые намерены купить 10% акций «Челси».
Ранее появилась информация, что Терри близок к назначению на пост главного тренера «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии.
Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.
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