Бывший защитник сборной Англии Джон Терри заинтересован в покупке акций «Челси».

Как сообщает The Telegraph, экс-футболист может приобрести долю в лондонском клубе. Терри входит в число инвесторов, которые намерены купить 10% акций «Челси».

Ранее появилась информация, что Терри близок к назначению на пост главного тренера «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.