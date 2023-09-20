Лука Модрич зимой может стать одноклубником Лионеля Месси по «Интер Майами»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 38-летнего хорватского футболиста заинтересован «Интер Майами», который зимой планирует сделать предложение игроку. Отмечается, что сам Модрич собирался завершить сезон в «Реале», но может передумать, чтобы получать больше игрового времени.

Лука Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад»:

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