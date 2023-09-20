Лука Модрич зимой может стать одноклубником Лионеля Месси по «Интер Майами»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Todofichajes, в услугах 38-летнего хорватского футболиста заинтересован «Интер Майами», который зимой планирует сделать предложение игроку. Отмечается, что сам Модрич собирался завершить сезон в «Реале», но может передумать, чтобы получать больше игрового времени.
Лука Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад»:
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 20 сентября 2023
-
04:21
-
04:19
-
04:12
-
03:57
-
03:40
-
03:39
-
03:14
-
03:00
-
02:59
-
02:49
-
02:39
-
01:51
-
01:36
-
01:19
-
00:43
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:11
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:34
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:13
-
23:11
-
23:07
-
23:02