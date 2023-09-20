Гвардиола рассказал, как настроил игроков «Сити» в перерыве матча ЛЧ с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча с «Црвеной Звездой» в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

«Не знаю, сколько мы упустили моментов в последних двух матчах. Мы показывали очень качественную игру, но не могли забить. Однако мы были последовательны и в итоге добились победы.

22 удара по воротам в первом тайме? Это означает, что мы показывали действительно хорошую игру. Ответственность за голы должна лежать на игроках атаки. Если бы мы забили два гола в начале, всё сложилось бы совсем по-другому.

Что сказал игрокам в перерыве? Я сказал: «Парни, мы не можем сказать, что играем плохо. Забудьте о результате, мы ещё можем совершить камбэк, так что дерзайте и будьте хладнокровнее». И мы это сделали», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, 19 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и сербская «Црвена Звезда». Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Итоговый счёт встречи — 3:1.