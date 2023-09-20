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«Ахмат» — «Зенит»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 4-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер» в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК Ахмат Грозный Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков после трёх туров. «Ахмат» расположился на третьей строчке таблицы с тремя баллами. «Балтика» лидирует в группе С с девятью очками, а «Крылья Советов» занимают последнее место, набрав три балла.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).