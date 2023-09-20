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«Рубин» — «Ростов»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 4-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и «Ростовом» из Ростова-на-Дону. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнётся в 17:10 мск, а сам поединок — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ростов» занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков после трёх туров. «Рубин» расположился на третьей строчке таблицы с тремя баллами. «Локомотив» идёт в группе B вторым с шестью очками, а «Урал» занимает последнее место, набрав три балла.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).