Дзанетти уволили с посла главного тренера «Эмполи»

Вчера, 19 сентября, с поста главного тренера «Эмполи» был уволен Паоло Дзанетти после разгромного поражения от «Ромы», сообщил официальный сайт клуба.



17 сентября «Эмполи» проиграл «Роме» со счётом 0:7 в четвертом туре чемпионата Италии. Данное поражение стало для команды четвертым подряд .



«Тренеру Дзанетти, который привел нас к спасению в прошлом сезоне, выражаю искреннюю и искреннюю благодарность за работу, проделанную в последние месяцы. В то же время «Эмполи» желает тренеру и его сотрудникам удачи в спортивном и профессиональном будущем», — написал «Эмполи».



Дзанетти возглавил «Эмполи» в июне 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 14-е место с 43 очками. В нынешнем клуб занимает последнее 20-е место с 0 очков и разницей 0:12.



40-летний специалист также работал в «Венеции», «Асколи» и «Зюдтироле».