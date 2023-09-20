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Дзанетти уволили с посла главного тренера «Эмполи»

Дзанетти уволили с посла главного тренера «Эмполи»
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Вчера, 19 сентября, с поста главного тренера «Эмполи» был уволен Паоло Дзанетти после разгромного поражения от «Ромы», сообщил официальный сайт клуба.

17 сентября «Эмполи» проиграл «Роме» со счётом 0:7 в четвертом туре чемпионата Италии. Данное поражение стало для команды четвертым подряд .

«Тренеру Дзанетти, который привел нас к спасению в прошлом сезоне, выражаю искреннюю и искреннюю благодарность за работу, проделанную в последние месяцы. В то же время «Эмполи» желает тренеру и его сотрудникам удачи в спортивном и профессиональном будущем», — написал «Эмполи».

Дзанетти возглавил «Эмполи» в июне 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 14-е место с 43 очками. В нынешнем клуб занимает последнее 20-е место с 0 очков и разницей 0:12.

40-летний специалист также работал в «Венеции», «Асколи» и «Зюдтироле».

Италия - Серия А . 4-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
7 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Дибала – 2'     2:0 Саншеш – 8'     3:0 Грасси – 35'     4:0 Дибала – 55'     5:0 Кристанте – 80'     6:0 Лукаку – 82'     7:0 Манчини – 86'    
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