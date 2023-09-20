Дзанетти уволили с посла главного тренера «Эмполи»

Вчера, 19 сентября, с поста главного тренера «Эмполи» был уволен Паоло Дзанетти после разгромного поражения от «Ромы», сообщил официальный сайт клуба.
17 сентября «Эмполи» проиграл «Роме» со счётом 0:7 в четвертом туре чемпионата Италии. Данное поражение стало для команды четвертым подряд .
«Тренеру Дзанетти, который привел нас к спасению в прошлом сезоне, выражаю искреннюю и искреннюю благодарность за работу, проделанную в последние месяцы. В то же время «Эмполи» желает тренеру и его сотрудникам удачи в спортивном и профессиональном будущем», — написал «Эмполи».
Дзанетти возглавил «Эмполи» в июне 2022 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 14-е место с 43 очками. В нынешнем клуб занимает последнее 20-е место с 0 очков и разницей 0:12.
40-летний специалист также работал в «Венеции», «Асколи» и «Зюдтироле».
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