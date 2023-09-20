Марокко, Португалия и Испания обсудили свои заявочные планы на ЧМ — 2030

Президенты марокканских, португальских и испанских футбольных федераций встретились в Мадриде, чтобы обсудить свои заявочные планы, сообщил журналист Роб Харрис в своём «твиттере». Украина не принимала участие во встрече.
Морокко, Португалия, Испания и Украина подали общую заявку на проведение чемпионат мира – 2030. Однако позже королевская федерация футбола Испании сообщила, что Украина больше не входит в число претендентов из-за ситуации на территории страны, а также из-за отстранения от должности президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павленко.
Конкурентами за право привести ЧМ-2030 являются: общая заявка Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили и общая заявка Египта и Греции.
Окончательный выбор победителя состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.
Чемпионат мира – 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальном турнире примет участие 48 сборных.
- 20 сентября 2023
-
07:21
-
06:59
-
06:51
-
06:43
-
06:29
-
06:23
-
05:33
-
04:59
-
04:42
-
04:21
-
04:19
-
04:12
-
03:57
-
03:40
-
03:39
-
03:14
-
03:00
-
02:59
-
02:49
-
02:39
-
01:51
-
01:36
-
01:19
-
00:43
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:11
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:34