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Марокко, Португалия и Испания обсудили свои заявочные планы на ЧМ — 2030

Марокко, Португалия и Испания обсудили свои заявочные планы на ЧМ — 2030
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Президенты марокканских, португальских и испанских футбольных федераций встретились в Мадриде, чтобы обсудить свои заявочные планы, сообщил журналист Роб Харрис в своём «твиттере». Украина не принимала участие во встрече.

Морокко, Португалия, Испания и Украина подали общую заявку на проведение чемпионат мира – 2030. Однако позже королевская федерация футбола Испании сообщила, что Украина больше не входит в число претендентов из-за ситуации на территории страны, а также из-за отстранения от должности президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павленко.

Конкурентами за право привести ЧМ-2030 являются: общая заявка Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили и общая заявка Египта и Греции.

Окончательный выбор победителя состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Чемпионат мира – 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальном турнире примет участие 48 сборных.

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