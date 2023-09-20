Буффон: я не вижу много команд, столь же конкурентоспособных, как «Ювентус»

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, сможет ли «старая синьора» выиграть Серию А в сезоне-2023/2024.
«В этом сезоне все немного более сбалансировано. Поскольку многие игроки уехали в Саудовскую Аравию, европейский футбол немного беднее технически, но в целом он кажется немного более сбалансированным. Когда «Интер» или «Милан» находятся в расцвете сил, они могут обыграть кого угодно, даже «Манчестер Сити» или «Реал Мадрид».
Я думаю, что «Ювентус» мог бы побороться за титул даже в прошлом сезоне, но тогда возникли проблемы, которые сделали это невозможным. В этом сезоне у них нет еврокубков, и я не вижу много команд, столь же конкурентоспособных, как «Ювентус». У «Интера», конечно, больше качества, но у «нерадзурри» есть и другие соперники», — приводит слова Буффона Football Italia.
После четырех туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место с 10 очами. Лидирует в таблице «Интер» (12 очков).
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