Эдин Терзич: в первом тайме нам не хватило смелости

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал поражение команды в матче против «ПСЖ» в рамках первого тура группового этапа.

«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть острее, больше атаковать, чаще уходить со своих позиций. После перерыва мы увидели, что бывает, если ты продвигаешься на три-пять метров вперед и доверяешься игроку, который тебя страхует. К сожалению, в первом тайме мы слишком часто теряли мяч», — приводит слова Терзича официальная пресс-служба УЕФА.

Французский клуб победил со счётом 2:0. В составе париж отличился Килиан Мбаппе с пенальти, а также защитник Хакими.

Другие участники группы F «Милан» и «Ньюкасл» разошлись миром со счётом 0:0.