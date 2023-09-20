Эдин Терзич: в первом тайме нам не хватило смелости
Поделиться
Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал поражение команды в матче против «ПСЖ» в рамках первого тура группового этапа.
«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть острее, больше атаковать, чаще уходить со своих позиций. После перерыва мы увидели, что бывает, если ты продвигаешься на три-пять метров вперед и доверяешься игроку, который тебя страхует. К сожалению, в первом тайме мы слишком часто теряли мяч», — приводит слова Терзича официальная пресс-служба УЕФА.
Французский клуб победил со счётом 2:0. В составе париж отличился Килиан Мбаппе с пенальти, а также защитник Хакими.
Другие участники группы F «Милан» и «Ньюкасл» разошлись миром со счётом 0:0.
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
07:21
-
06:59
-
06:51
-
06:43
-
06:29
-
06:23
-
05:33
-
04:59
-
04:42
-
04:21
-
04:19
-
04:12
-
03:57
-
03:40
-
03:39
-
03:14
-
03:00
-
02:59
-
02:49
-
02:39
-
01:51
-
01:36
-
01:19
-
00:43
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:11
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:34
Партнерский контент