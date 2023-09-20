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Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 1-го тура группы А Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч» в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Группа A. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз в официальных матчах команды встречались в 2014 году в Лиге чемпионов. Клубы разыгрывали путёвку в полуфинал турнира, по сумме двух матчей сильнее оказалась «Бавария».

На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку в чемпионате Германии с 10 очками после четырёх матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в таблице АПЛ.

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