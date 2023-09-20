«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 1-го тура группы А Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом из Швеции.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч» в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний раз в официальных матчах команды встречались в 2014 году в Лиге чемпионов. Клубы разыгрывали путёвку в полуфинал турнира, по сумме двух матчей сильнее оказалась «Бавария».

На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку в чемпионате Германии с 10 очками после четырёх матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в таблице АПЛ.