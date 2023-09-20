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В Кении рассказали, что договариваются с РФС о проведении товарищеского матча

В Кении рассказали, что договариваются с РФС о проведении товарищеского матча
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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о ходе переговоров с РФС о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Мы ведём переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России. Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — приводит слова Отиено Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России готовится провести товарищеский матч с командой Камеруна в октябре. Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России и все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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