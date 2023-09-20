Гризманн — о матче с «Лацио»: мы провели отличный матч, нечего опускать голову

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о минувшем матче Лиги чемпионов с «Лацио», в котором «матрасники» упустили победу на последних минутах матча.

«Мы проделали хорошую работу и должны продолжать делать её дальше. Это тот образ, который мы хотим создать. Вся команда обороняется, вся команда атакует и забывает о неудачном матче с «Валенсией». То, что было в прошлом году в Лиге чемпионов, уже забыто. Мы провели отличный матч, и нечего опускать голову», — приводит слова футболиста Marca.

Напомним, после ничьей в Лиге чемпионов с «Лацио» команда Диего Симеоне набрала одно очко и на текущий момент занимает второе место в группе E. В следующем матче этого турнира «Атлетико» сыграет с «Фейеноордом». Игра состоится 4 октября, начало в 19:45 мск.