Витинья — о победе над «Боруссией»: «ПСЖ» был единым целым до последней минуты

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.

«Это очень важный результат, особенно если учесть, как именно мы его добились. Мы были сильнее. Мы были единым целым до самой последней минуты. Это важный результат и для меня лично. Хочу приносить пользу команде и в последующих матчах. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать», – приводит слова Витиньи официальный сайт УЕФА.

Помимо «Боруссии» и «ПСЖ», в группе F играют «Милан» и «Ньюкасл». В 1-м туре команды сыграли вничью (0:0) на стадионе «Сан-Сиро». В начале октября «ПСЖ» сразится с «Ньюкаслом», а «Милан» встретится с «Боруссией».