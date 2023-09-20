«Добро пожаловать в дом чемпионов». «Аль-Вахда» поприветствовала Бакаева

Представляющий чемпионат Объединённых Арабских Эмиратов клуб «Аль-Вахда» поприветствовал присоединившегося к команде на правах аренды полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Футбольный клуб «Аль-Вахда» объявляет о завершении процедуры подписания соглашения с 27-летним российским футболистом Зелимханом Бакаевым, перешедшим к нам из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Правление клуба приветствует Бакаева в доме чемпионов и желает ему успехов в реализации амбиций руководства, менеджмента и болельщиков», — гласит сообщение, опубликованное пресс-службой клуба в социальных сетях.

В составе «Зенита» в прошлом сезоне Бакаев провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.