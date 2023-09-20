Симеоне — о забитом мяче вратаря «Лацио» Проведеля: это редкость, но перед голом был фол

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от минувшего матча «матрасников» с «Лацио» в Лиге чемпионов, а также высказался насчёт гола вратаря «орлов» Ивана Проведеля на последних минутах игры.

«Мы все это видели, такая вещь является редкостью. Кроме того, перед голом голкипера был фол на Корреа. Затем «Лацио» разыграл все свои карты, и вратарь забил очень значимый гол. Во втором тайме у нас было четыре опасных момента, но мы не реализовали их. В итоге «Лацио» наказал нас своим последним действием в игре», — приводит слова Симеоне сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, вчера, 19 сентября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл с «Лацио». Матч завершился со счётом 1:1.