Клопп — о Гвардиоле: он постоянно выигрывает, зачем его увольнять?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле и ответил на вопрос, вдохновляется ли он специалистами, долго работающими в одном клубе.

«Я никогда не думал, что стану одним из них (тренеров, которые трудятся в одном клубе долгие годы. — Прим. «Чемпионата»), это просто случилось. Я работал всего в трёх клубах, у каждого была своя история, своя отправная точка. По какой-то причине я смог добиться этого, смог получить разрешение работать долгое время в одном месте. С Пепом таких вопросов не возникает — он побеждает постоянно, зачем его вообще увольнять?» — приводит слова Клоппа Goal.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года и выиграл с мерсисайдцами чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Хосеп Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с лета 2016-го, испанский специалист пять раз приводил «горожан» к чемпионскому титулу, а в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.