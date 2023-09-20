Криштиану Роналду может стать приглашённой звездой турнира по реслингу от промоушена WWE

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может принять участие в мероприятии американского реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, указанный промоушен намерен распространить своё влияние на рынок Саудовский Аравии. Для достижения этой цели он хочет привлечь Роналду, который может стать одной из приглашённых звёзд турнира по реслингу Crown Jewel, который состоится 4 ноября нынешнего года. Подчёркивается, что WWE готов предложить португальскому нападающему солидную сумму денег для того, чтобы он посетил это мероприятие.

Напомним, в текущем сезоне Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил семь голов и отдел четыре результативные передачи.