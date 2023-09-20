Бейл: нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Есть «Аякс» с «Зенитом» и остальные
Поделиться
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что петербургский «Зенит» похож на амстердамский «Аякс» в плане финансов и возможностей во внутреннем чемпионате.
«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в России сейчас тоже появляется талантливая молодёжь. Пять лет назад здесь играли возрастные футболисты. У нас есть «Аякс» с большими зарплатами и возможностями, здесь – «Зенит». Есть они и все остальные. ПСВ, «Фейеноорд» – на уровне ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», — приводит слова Бейла «РИА Новости».
28-летний Гленн Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года, ранее в своей карьере футболист представлял такие команды, как «Эммен», «Дордрехт» и «Гронинген».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
12:00
-
11:58
-
11:46
-
11:40
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:53
-
10:41
-
10:26
-
10:25
-
10:24
-
10:02
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:41
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:30
Партнерский контент