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Бейл: нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Есть «Аякс» с «Зенитом» и остальные

Бейл: нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. Есть «Аякс» с «Зенитом» и остальные
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что петербургский «Зенит» похож на амстердамский «Аякс» в плане финансов и возможностей во внутреннем чемпионате.

«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в России сейчас тоже появляется талантливая молодёжь. Пять лет назад здесь играли возрастные футболисты. У нас есть «Аякс» с большими зарплатами и возможностями, здесь – «Зенит». Есть они и все остальные. ПСВ, «Фейеноорд» – на уровне ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», — приводит слова Бейла «РИА Новости».

28-летний Гленн Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года, ранее в своей карьере футболист представлял такие команды, как «Эммен», «Дордрехт» и «Гронинген».

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