Нападающий «Интера» Мартинес: летом несколько клубов хотели подписать меня

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о желании продолжить карьеру именно в миланском клубе.

«Минувшим летом несколько клубов хотели подписать меня, но я счастлив играть именно за «Интер». Я капитан, я счастлив и чувствую, что клуб намерен вести переговоры с моим агентом для того, чтобы договориться о новом контракте и продолжить идти дальше вместе», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, аргентинский нападающий выступает за «нерадзурри» с сезона-2018/2019. За это время Мартинес принял участие в 177 матчах Серии А, в которых отметился 84 голами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.