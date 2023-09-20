Нападающий «Интера» Мартинес: летом несколько клубов хотели подписать меня

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о желании продолжить карьеру именно в миланском клубе.
«Минувшим летом несколько клубов хотели подписать меня, но я счастлив играть именно за «Интер». Я капитан, я счастлив и чувствую, что клуб намерен вести переговоры с моим агентом для того, чтобы договориться о новом контракте и продолжить идти дальше вместе», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, аргентинский нападающий выступает за «нерадзурри» с сезона-2018/2019. За это время Мартинес принял участие в 177 матчах Серии А, в которых отметился 84 голами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.
- 20 сентября 2023
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