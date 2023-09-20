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Защитник «Крыльев» Горшков: надо спрашивать у ЦСКА, почему Ушаков не получил шанс

Защитник «Крыльев» Горшков: надо спрашивать у ЦСКА, почему Ушаков не получил шанс
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Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал переход в самарский клуб на правах аренды нападающего Егора Ушакова.

«Надо спрашивать у ЦСКА, почему Ушаков не получил шанс в команде. Егор — хороший, интересный парень. Увидели его в товарищеской игре и на тренировках. У него есть потенциал», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Егор Ушаков присоединился к «Крыльям Советов» на правах годичной аренды 13 сентября. У «Крыльев» есть право выкупа молодого футболиста. Ушаков находился в системе ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл за армейцев пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.

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