Экс-игрок «Спартака» Давыдов: ни делить не умею в столбик, ни прибавлять, ничего
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своей успеваемости в школе, а также о моменте, когда почувствовал, что может стать футболистом.
«Как я учился? Очень плохо. Я не учился. Я ни делить не умею в столбик, ни прибавлять, ничего. Не дано. Я даже когда пытался включиться, ну невозможно, не могу, не моё. Когда почувствовал, что могу стать футболистом? Всю жизнь мечтал и думал об этом. Я знал, что стану футболистом. У меня не было ни малейших сомнений», — сказал Давыдов в видео на YouTube-канале «ГАС».
Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом».
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