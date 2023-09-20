Тренер «ПСЖ» Энрике — о Хакими: он излучает уникальную энергию
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением насчёт защитника парижского клуба Ашрафа Хакими.
«Он лучший игрок, он излучает уникальную энергию. Ашрафу есть над чем работать, и мы собираемся помочь ему в этом. Приятно, когда у тебя в команде есть игрок с такими качествами. Здорово видеть, как он развивается, прилагая много усилий для этого. Он всегда принимает участие в важных моментах игры. Он обладает всеми характеристиками, он достаточно хладнокровен для того, чтобы забивать, и сегодня он забил великолепный гол», — приводит слова Энрике L’Équipe.
Напомним, вчера, 20 сентября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» играл с дортмундской «Боруссией». Парижский клуб одержал победу со счётом 2:0, а Хакими забил второй гол команды.
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