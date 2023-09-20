Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике — о Хакими: он излучает уникальную энергию

Тренер «ПСЖ» Энрике — о Хакими: он излучает уникальную энергию
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением насчёт защитника парижского клуба Ашрафа Хакими.

«Он лучший игрок, он излучает уникальную энергию. Ашрафу есть над чем работать, и мы собираемся помочь ему в этом. Приятно, когда у тебя в команде есть игрок с такими качествами. Здорово видеть, как он развивается, прилагая много усилий для этого. Он всегда принимает участие в важных моментах игры. Он обладает всеми характеристиками, он достаточно хладнокровен для того, чтобы забивать, и сегодня он забил великолепный гол», — приводит слова Энрике L’Équipe.

Напомним, вчера, 20 сентября, в матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» играл с дортмундской «Боруссией». Парижский клуб одержал победу со счётом 2:0, а Хакими забил второй гол команды.

Материалы по теме
Энрике — о победе в матче с «Боруссией»: в этой игре мне понравилось практически всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android