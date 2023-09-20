Гвардиола: невозможно превзойти Анчелотти, когда дело касается побед в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, можно ли соревноваться с тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти в плане побед в Лиге чемпионов.
«Завоевать больше трофеев Лиги чемпионов, чем Анчелотти? Я не могу победить его в этом, потому что я выиграл этот трофей в качестве футболиста один раз, а он — три или четыре раза. Вы не сможете превзойти Анчелотти, когда дело касается побед в Лиге чемпионов. Я моложе, поэтому у меня есть больше времени, но, честно говоря, это не является моей целью», — приводит слова Гвардиолы Madrid Universal в своём «твиттере».
Напомним, Анчелотти является первым тренером, которому удалось выиграть четыре трофея Лиги чемпионов — два титула с «Миланом» и ещё два — с «Реалом». Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов трижды — две победы с «Барселоной» и одна с «Манчестер Сити» в минувшем сезоне.
- 20 сентября 2023
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