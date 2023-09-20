«Урал» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 4-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Уралом» и московским «Локомотивом». Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра игры выступит Сергей Карасёв из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Алексей Ермилов и Наиль Сейфетдинов. Резервный судья — Антон Фролов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, набрав три очка после трёх туров. «Локомотив» расположился на второй строчке таблицы с шестью очками. Железнодорожники уступают лидеру квартета «Ростову» по дополнительным показателям. Матч 4-го тура между «Рубином» и «Ростовом» состоится сегодня, начало в 17:15 мск.
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