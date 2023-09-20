Защитник «Крыльев Советов» Бейл: надеюсь, что Россию как можно быстрее вернут в Европу
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Нидерландский защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Гленн Бейл заявил, что надеется на возвращение российских команд в еврокубки в следующем сезоне.
«Для меня игра в еврокубках не так важна. Надеюсь, что Россию как можно быстрее вернут в Европу. Сейчас «Крылья» на третьем месте, если мы продолжим так играть, то попадём в еврокубки. Надеюсь, что в следующем году всё закончится и мы сыграем в Лиге Европы или Лиге конференций», — приводит слова Бейла «РИА Новости».
28-летний Гленн Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года, ранее в своей карьере футболист представлял такие команды, как «Эммен», «Дордрехт» и «Гронинген». «Крылья Советов» в следующем туре Российской Премьер-Лиги встретятся с «Сочи». Игра состоится 23 сентября.
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