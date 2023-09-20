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ЦСКА — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

ЦСКА — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа A
20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав пять очков после трёх туров. «Сочи» расположился на третьей строчке таблицы с четырьмя баллами. «Оренбург» лидирует в группе А с шестью очками, а «Факел» занимает последнее место, набрав три балла.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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