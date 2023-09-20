Михал Пробеж назначен новым главным тренером сборной Польши

Польский футбольный союз (PZPN) назначил Михала Пробежа новым главным тренером сборной Польши.

«Главным тренером сборной Польши стал Михал Пробеж. Это лучший выбор. Желаю удачи новому тренеру», — написал президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша в своём «твиттере».

Напомним, Пробеж сменил на посту главного тренера польской национальной команды Фернанду Сантуша, который был уволен с этой должности по причине неудовлетворительных результатов польской команды в отборочных матчах к Евро-2024.

С 2022 года Михал Пробеж возглавлял молодёжную сборную Польши. В квалификационном турнире к чемпионату Европы для игроков до 21 года, который стартовал в сентябре, команда польского специалиста одержала две победы.