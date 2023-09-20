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Михал Пробеж назначен новым главным тренером сборной Польши

Михал Пробеж назначен новым главным тренером сборной Польши
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Польский футбольный союз (PZPN) назначил Михала Пробежа новым главным тренером сборной Польши.

«Главным тренером сборной Польши стал Михал Пробеж. Это лучший выбор. Желаю удачи новому тренеру», — написал президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша в своём «твиттере».

Напомним, Пробеж сменил на посту главного тренера польской национальной команды Фернанду Сантуша, который был уволен с этой должности по причине неудовлетворительных результатов польской команды в отборочных матчах к Евро-2024.

С 2022 года Михал Пробеж возглавлял молодёжную сборную Польши. В квалификационном турнире к чемпионату Европы для игроков до 21 года, который стартовал в сентябре, команда польского специалиста одержала две победы.

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