В УЕФА высказались о матче «Карабах» — «Мольде» в Лиге Европы на фоне событий в Арцахе
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В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос, может ли матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде» быть отменён и грозят ли азербайджанскому клубу какие-либо санкции.
«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей ассоциацией. На данном этапе у нас нет дальнейших комментариев», — сказали в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде» должен состояться сегодня, 19 сентября, на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. Накануне власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» на территории Нагорного Карабаха.
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