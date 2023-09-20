В УЕФА высказались о матче «Карабах» — «Мольде» в Лиге Европы на фоне событий в Арцахе

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос, может ли матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде» быть отменён и грозят ли азербайджанскому клубу какие-либо санкции.

«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей ассоциацией. На данном этапе у нас нет дальнейших комментариев», — сказали в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде» должен состояться сегодня, 19 сентября, на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. Накануне власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» на территории Нагорного Карабаха.