В «Пари НН» рассказали, что Юран находится в активной стадии реабилитации

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самочувствии главного тренера нижегородцев Сергея Юрана после перенесённой операции.

«Со здоровьем у Сергея Николаевича всё хорошо, сейчас он находится в активной стадии реабилитации после операции. Но физические кондиции у него в норме — вы прекрасно видели, что во время матча со «Спартаком» он отстоял на бровке два тайма. Так что всё в порядке», — приводит слова Гусейнова издание «РБ Спорт».

Вчера, 19 сентября, «Пари НН» проиграл «Спартаку» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На данный момент команда Сергея Юрана имеет в своём активе два очка и занимает последнее, четвёртое место в группе D. В РПЛ «Пари НН» за восемь туров набрал восемь очков и располагается на девятом месте.