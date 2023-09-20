Александров: защитник «Спартака» Чернов ударил меня в челюсть. Что тут рассказывать?

Футболист «Пари НН» Виктор Александров высказался о том, что его ударили в челюсть в матче со «Спартаком».
«Юран рассказал, что меня ударили в лицо? Что рассказывать — посмотрите момент. Если не нашли в трансляции, посмотрите получше. Чернов бьёт мне в челюсть. Я не хочу это обсуждать — это решение судьи. Не моя компетенция обсуждать решение судей», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0.
На 27-й минуте защитник красно-белых Леон Классен вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма отличился хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин. Однако его гол был отменён из-за фола товарища по команде — Эдгара Севикяна. В самой концовке игры точку в матче поставили хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра и форвард Квинси Промес — 3:0.
- 20 сентября 2023
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