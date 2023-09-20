«Барселона» объявила о продлении контракта с Алексом Бальде

Каталонская «Барселона» в клубных соцсетях объявила о продлении контракта с Алексом Бальде. Новое соглашение 19-летнего футболиста с сине-гранатовыми рассчитано до 2028 года.

Отмечается, что сумма отступных в новом контракте Алекса Бальде с «Барселоной» составляет € 1 млрд.

В нынешнем сезоне Бальде провёл за «Барселону» четыре матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов. Молодой игрок не сумел отметиться результативными действиями. Алекс является воспитанником каталонского клуба. К основной команде сине-гранатовых он присоединился летом 2022 года.

«Барселона» разгромила «Бетис» в матче Ла Лиги благодаря голам новичков. Видео:

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