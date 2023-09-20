Игрок ЦСКА Глебов: начинал на позиции голкипера, но позже меня перевели в нападение

Форвард ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, на какой позиции начинал свою карьеру и как его перевели в линию нападения.

«Я очень любил играть в воротах и первые два-три года провёл именно там. Но время шло, ворота становились больше, а я оставался небольшого роста, и в один момент ловить мячи уже стало невозможно. Поэтому я перешёл в опорную зону. А когда поменялся тренер, то он поставил меня центральным нападающим, потому что я быстро бегал. И задача от тренерского штаба была следующая — забросить вперёд на меня, а я за счёт скорости всех опережал и забивал, так и побеждали.

Как я попал в ЦСКА? Наш клуб «Сигнал» выступал в зоне «Урал-Западная Сибирь», и мы играли с «Уфой», «Тюменью» и другими хорошими клубами. Я забил за сезон 40 голов, и меня позвали на просмотр. Это был ноябрь 2019 года. Тогда побыл всего две недели, а потом уехал. В следующий раз позвали в январе, также потренировался две недели, и снова отправили назад. И только на третий раз, 5 марта, меня зачислили в академию», — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.