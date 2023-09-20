Женская молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с Сербией

Женская сборная России U19 проводит учебно-тренировочный сбор в Сербии, который продлится до 25 сентября. В его рамках молодые российские футболистки сыграют два товарищеских матча с национальной командой Сербии. Встречи пройдут 21 и 24 сентября на тренировочной базе сборной Сербии в городе Стара-Пазова.

На сентябрьский сбор тренерский штаб молодёжной сборной России вызвал 22 футболистки:

Вратари: Арина Таранченко («Динамо» Москва), Вера Санжаровская («Краснодар»).

Защитники: Диана Захарова («Чертаново» Москва), Мария Степашева («Крылья Советов» Самара), Вероника Ермакова (ЦСКА Москва), Владислава Буткевич («Краснодар»), Юлия Удовиченко («Зенит» Санкт-Петербург), Алиса Мишурина («Локомотив» Москва), Валерия Азеева («Динамо» Москва).

Полузащитники: Алина Шкалова, Яна Свистунова, Татьяна Данилочкина (все – «Чертаново» Москва), Дарина Ишмухаметова, Любовь Овсяникова (обе – «Зенит» Санкт-Петербург), Дарья Головина, Азалия Зальмиева (обе – «Локомотив» Москва), Мария Барвинок («Краснодар»).

Нападающие: Кира Петухова, Полина Сёмина (обе – «Чертаново» Москва), Анна Соловьёва («Локомотив» Москва), Ирина Дричева («Динамо» Москва), Арина Шуба («Краснодар»).