Кейн — о сравнении с Бензема: он один из игроков, у которых я учился
Поделиться
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением насчёт сравнения его с экс-нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.
«Без сомнения, своей игрой я похож на Бензема. Он был одним из лучших нападающих минувшего десятилетия. Бензема способен забивать так же, как и ассистировать. Он очень умный футболист, который хорошо играет в пас. Он один из игроков, у которых я учился», — приводит слова Кейна Marca.
Напомним, минувшим летом Бензема перешёл из мадридского «Реала» в саудовский «Аль-Иттихад». За мадридский клуб нападающий выступал с сезона-2009/2010. В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 35-летний француз принял участие в шести матчах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
15:03
-
14:56
-
14:54
-
14:45
-
14:25
-
14:25
-
14:11
-
14:10
-
14:09
-
14:06
-
14:04
-
13:52
-
13:52
-
13:50
-
13:41
-
13:35
-
13:21
-
13:20
-
13:19
-
13:07
-
13:04
-
13:04
-
12:57
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:00
-
11:58
-
11:46
-
11:40
-
11:24
Партнерский контент