Кейн — о сравнении с Бензема: он один из игроков, у которых я учился

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением насчёт сравнения его с экс-нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема.

«Без сомнения, своей игрой я похож на Бензема. Он был одним из лучших нападающих минувшего десятилетия. Бензема способен забивать так же, как и ассистировать. Он очень умный футболист, который хорошо играет в пас. Он один из игроков, у которых я учился», — приводит слова Кейна Marca.

Напомним, минувшим летом Бензема перешёл из мадридского «Реала» в саудовский «Аль-Иттихад». За мадридский клуб нападающий выступал с сезона-2009/2010. В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 35-летний француз принял участие в шести матчах, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.