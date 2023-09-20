«Урал» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 4-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Уралом» и московским «Локомотивом». Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра игры выступит Сергей Карасёв из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Алексей Ермилов и Наиль Сейфетдинов. Резервный судья — Антон Фролов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили составы на матч:

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Марадишвили, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Кики, Сиссе, Егорычев, Ишков, Малькевич, Юшин, Шеттине.

«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, набрав три очка после трёх туров. «Локомотив» расположился на второй строчке таблицы с шестью очками. Железнодорожники уступают лидеру квартета «Ростову» по дополнительным показателям. Матч 4-го тура между «Рубином» и «Ростовом» состоится сегодня, начало в 17:15 мск.