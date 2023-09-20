Игрок «Крыльев» Бейл: если проживу в России ещё три года, может, задумаюсь о гражданстве

Нидерландский защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Гленн Бейл заявил, что может рассмотреть вариант с приобретением российского гражданства.

«Слышал, что надо прожить пять лет в России, чтобы получить гражданство. Я здесь только два, пока что далеко до гражданства (смеётся). Если проживу здесь ещё три года, то, возможно, задумаюсь об этом», — приводит слова Бейла «РИА Новости».

28-летний Гленн Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года, ранее в своей карьере футболист представлял такие команды, как «Эммен», «Дордрехт» и «Гронинген». В составе «Гронингена» защитник стал обладателем Кубка Нидерландов.

«Крылья Советов» в следующем туре Российской Премьер-Лиги встретятся с «Сочи». Игра состоится 23 сентября.