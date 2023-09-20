Кейн — об амбициях сборной Англии на международной арене: следующий шаг — победа в турнире
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Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением насчёт амбиций «трёх львов» на международных турнирах.
«Для начала мы должны пройти квалификацию. Наши болельщики ждут скорой победы в соревнованиях. Мы были близки к этому на чемпионате мира 2018 года и на Евро-2020. Следующим шагом для нас является победа в международном турнире. Эта задача всегда стоит перед нами, но её достижение зависит от множества факторов, поэтому мы должны идти шаг за шагом, от турнира к турниру. В случае, если мы выйдем на Евро, появится иллюзия, что мы обязательно должны выиграть этот турнир, но нам будут противостоять отличные соперники, например, сборная Испании», — приводит слова Кейна Marca.
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