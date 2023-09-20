Гвардиола: впереди игра с «Ноттингемом». У них на одну Лигу чемпионов больше, чем у нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после минувшей игры Лиги чемпионов поделился мнением насчёт предстоящего матча «горожан» с «Ноттингем Форест».
«Теперь у нас впереди игра с «Ноттингемом» – двукратными победителями Лиги чемпионов. У них на один трофей Лиги чемпионов больше, чем у нас. Это правда, я не шучу. Так что в первую очередь у нас игра с ними, а потом посмотрим, что будет дальше», — сказал Гвардиола в видео на YouTube-канале Hayters TV.
Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «лесниками» в предстоящем туре английской Премьер-лиги. Матч состоится 23 сентября и пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
После пяти туров команда Гвардиолы набрала 15 очков и на текущий момент занимает первое место в чемпионате Англии.
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