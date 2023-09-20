Семшов: оптимальным вариантом для Бакаева был бы переход в российский клуб

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на новость о переходе хавбека «Зенита» Зелимхана Бакаева в клуб из чемпионата ОАЭ «Аль-Вахда» на правах аренды.

«Самый оптимальный вариант для Бакаева был бы перейти в российский клуб. Ему было бы легче адаптироваться, плюс тут он на виду. Но так как всё произошло под конец трансферного окна, то понятно, что он выбрал то, что было доступно. Потому что, безусловно, лучше играть, чем находиться в подвешенном состоянии — то ты играешь, то нет. Аренда оптимальна на данный момент. Многие говорят, что у Бакаева не получилось в «Зените». Думаю, что у него была серьёзная конкуренция и он её немого психологически не выдержал. Когда ему предоставлялся шанс, он не всегда им пользовался.

Хотя Зелимхан был игроком обоймы, качественный футболист. Но, чтобы игрок прогрессировал, нужна практика игровая, а в «Зените» её не было. Сможет ли после аренды показать свою истинную силу и попасть в состав «Зенита»? Думаю, что шанс у Бакаева будет. Всё будет зависеть от него уже самого. В петербуржском клубе ты должен постоянно держать свой игровой уровень с определёнными качествами. Если ты будешь это эпизодически проявлять, то тяжело будет. Тем более там большая конкуренция и есть футболисты, которые зубами вырывают место в составе и стараются его застолбить», — приводит слова Семшова Metaratings.