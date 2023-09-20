Игрок «Арсенала» Мартинелли пропустит матч с ПСВ из-за травмы
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Нападающий «Арсенал» Габриэл Мартинелли пропустит предстоящий матч с ПСВ в Лиге чемпионов из-за травмы, а также рискует пропустить ближайший матч английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».
«Он почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, поэтому нам нужно провести дополнительные тесты, чтобы оценить, насколько повреждение серьёзное. Его не будет на поле. Также, возможно, он будет недоступен на игру с «Тоттенхэмом», но нужны дополнительные тесты», — приводит слова Артеты Hayters.
Напомним, сегодня, 20 сентября, в Лиге чемпионов состоится матч «Арсенал» — ПСВ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне Мартинелли принял участие в пяти матчах, в которых отдал две результативные передачи.
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