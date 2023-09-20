Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Арсенала» Мартинелли пропустит матч с ПСВ из-за травмы

Игрок «Арсенала» Мартинелли пропустит матч с ПСВ из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Арсенал» Габриэл Мартинелли пропустит предстоящий матч с ПСВ в Лиге чемпионов из-за травмы, а также рискует пропустить ближайший матч английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

«Он почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, поэтому нам нужно провести дополнительные тесты, чтобы оценить, насколько повреждение серьёзное. Его не будет на поле. Также, возможно, он будет недоступен на игру с «Тоттенхэмом», но нужны дополнительные тесты», — приводит слова Артеты Hayters.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Лиге чемпионов состоится матч «Арсенал» — ПСВ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Мартинелли принял участие в пяти матчах, в которых отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Артета — о разрыве контракта с Пепе: когда что-то не получается, нужно двигаться дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android