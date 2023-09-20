Главный тренер «Тосно» Матюшенко — о возрождении клуба: бывшие футболисты не помогают

Главный тренер «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что бывшие футболисты команды не помогают возрождённому клубу из Ленинградской области.

«На трибуны вернулись фанаты, которые нас всегда поддерживали от Премьер-Лиги до Второй. Они с нами везде: с песнями, баннерами, барабанами. Очень ярко всё, родители футболистов тоже ходят на матчи, человек 100 активных фанатов в общей сложности. Много региональных и областных игр. Мы одна большая семья, футбол всех объединил. Как реагирует руководство области? Ничего не могу сказать. Нравится им это или нет, не знаю. Они со мной не общаются, я с ними тоже. Пока мы высоко не забрались, начали свою деятельность, двигаемся вперёд. Мы рады, что «Тосно» ожило и радует своих болельщиков. Радует, что в команде много местных ребят — тосненцев. Серьёзно хотим заняться академией, открыть региональный центр, попасть в Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ). Бросаем все силы на развитие детско-юношеского футбола. В ближайшее время хотим и на профессиональный уровень выйти, хотя бы в Футбольную национальную лигу — 2 (ФНЛ-2). Кто из бывших футболистов помогает развивать клуб? Никто не помогает, не пишут, не звонят», — приводит слова Матюшенко Legalbet.

С 2013 по 2018 год команда из Ленинградской области поднялась из низших лиг в Премьер-Лигу и выиграла Кубок России в мае 2018 года. В сезоне-2018/2019 «Тосно» должен был сыграть в Лиге Европы, но из-за финансовых проблем прекратил существование в июне 2018 года.

За «Тосно» играли такие футболисты как Владимир Быстров, Антон Заболотный, Павел Погребняк, Максим Астафьев, Евгений Марков, Тимофей Маргасов, Георгий Мелкадзе, Резиуан Мирзов, Артур Нигматуллин, Раде Дугалич, Илья Жигулёв, Владимир Ильин, Младен Кашчелан, Евгений Чернов и другие.

В начале 2023 года «Тосно» возродили. В этом сезоне команда с 23 очками возглавляет таблицу чемпионата Ленинградской области. Также «Тосно» идёт на втором месте в чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО).