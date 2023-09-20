Кейн — о Беллингеме: его решение добавить в своё расписание побольше голов идеально

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением насчёт игры полузащитника Джуда Беллингема за мадридский «Реал».
«Он не удивил меня своим выступлением за «Реал», ведь я долгое время работал с Джудом и знаю, что он потрясающий игрок. Он потрясающе провёл чемпионат мира. Несмотря на то что Джуд очень молод, он очень зрел. Он всегда сосредоточен, так что я не удивлён. Это игрок полон уверенности и обладает удивительными способностями, поэтому его решение добавить в своё расписание побольше голов идеально. Очень рад за него и за то, что ему нравится играть в Мадриде. Он захочет продолжать в том же духе до конца сезона. Здорово, что Джуд есть в нашей сборной, он так молод, поэтому станет будущим нашей команды, и «Реала», вероятно, тоже», — приводит слова Кейна Marca.
Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги Беллингем принял участие в пяти матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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