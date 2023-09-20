«Урал» — «Локомотив»: первый тайм прошёл без голов
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Уралом» и московским «Локомотивом». Встречу принимает стадион «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра игры выступает Сергей Карасёв из Москвы. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
0 : 0
Локомотив М
Москва
В первой половине игры команды друг другу голов не забили, несмотря на то что и у «Урала», и у «Локомотива» были свои моменты.
«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, набрав три очка после трёх туров. «Локомотив» расположился на второй строчке таблицы с шестью очками. Железнодорожники уступают лидеру квартета «Ростову» по дополнительным показателям. Матч 4-го тура между «Рубином» и «Ростовом» состоится сегодня, начало — в 17:15 мск.
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